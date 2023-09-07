Эксклюзив 07 сентября 2023, 17:38 «Машина — „в гармошку“». Отец пострадавшей в аварии на «Скандинавии» школьницы раскрыл подробности ЧП Отец пострадавшей на трассе «Скандинавия» девочки Голыбин рассказал об аварии Петербургская полиция / Telegram

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Жутка авария на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области унесла жизни двух юных спортсменок, еще семь девочек и тренер пострадали. Отец одной из пострадавших Владимир Голыбин рассказал «360», что у детей в момент происшествия проходила тренировка. По его словам, с дочерью Ириной сейчас практически все в порядке.

«Все хорошо. Позвонила — жива, здорова, немножко ободралась», — поделился он.

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По словам отца, девочка ехала на велосипеде в колонне с другими спортсменками и в какой-то момент заняла лидирующую позицию.

«Машина сзади врезалась в авто сопровождения тренера на бешеной скорости, двигатель вылетел, машина смята в гармошку», — отметил собеседник канала.

Сначала школьница услышала скрежет, а потом упала на обочину. Затем она отползла в сторону, чтобы «немного успокоиться».

Часть тренировки

Школа-интернат в тот день проводила тренировку.

«Это школа, которая готовит одаренных ребят — наших будущих спортивных звезд. Ирина мечтала поехать туда учиться, она прожила в Петербурге в лагере все лето. У нас в Тюмени нет таких школ, все хорошие ребята уезжают», — рассказал Голыбин.

В интернат приезжают юные спортсмены со всей России, поэтому важно его сохранить, уверен он.

Собеседник канала объяснил, что выезд на дорогу — часть тренировки. Дети от 14 лет могут ездить в сопровождении тренера. На шоссе велосипедисты порой развивают хорошую скорость.

«У нас нет велодорог, велодорожки же сделаны для того, чтобы на самокатах или велосипедах простые обыватели катались со скоростью около 10 километров в час. Велодорога подразумевает скорость более 35 километров в час. В среднем 70 километров они могут проехать со скоростью 38 километров в час», — добавил мужчина.

Пострадавшие поддерживают друг друга

Собеседник канала подчеркнул, что дети были физически подготовленными, они уже ездили по дорогам общего пользования. Как отметил мужчина, сейчас пострадавшие дети, даже из разных команд, пытаются поддержать друг друга, помочь.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов ранее заявил, что у тренера не было разрешения на проведение заезда. Комментируя это, Голыбин отметил, что в любом случае виноват не тренер, а «водитель фуры, который несся с бешеной скоростью». По его информации, у 70-летнего тренера случился инсульт.

Отец пострадавшей девочки считает, что нужно ужесточать наказание для водителей, нарушающих правила ПДД, — штрафовать на 100-200 тысяч рублей, лишать автомобиля и прав, а при повторном нарушении, например если человек снова сел пьяным за руль, сажать в тюрьму на 10-30 лет или вообще пожизненно. Только тогда что-то изменится.

Следователи сообщили, что водителя большегруза задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «360» показывал кадры с места аварии.