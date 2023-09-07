Происшествия 07 сентября 2023, 13:43 Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с подростками на «Скандинавии» МВД: после ДТП на трассе «Скандинавия» возбудили уголовное дело Телеканал «360»

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Смертельная авария с участием тягача произошла на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Водитель фуры врезался в легковушку, которая насмерть сбила двух школьниц-велосипедисток. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили о возбуждении уголовного дела.

Авария случилась 7 сентября в 10:40 в Выборгском районе на 59-м километре дороги. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья по неустановленной причине налетел на Ford, который сопровождал группу из 11 спортсменок 14-15 лет.

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«От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы», — передали в ведомстве.

Водителя фуры задержали и допросили. Все обстоятельства произошедшего выяснят специалисты. В сторону Выборга «Скандинавию» перекрыли, для водителей организовали объезд.

Ранее «360» показывал кадры с места аварии. Очевидцы смертельной аварии заявили, что девушек переехали. На место ДТП прибыл вертолет МЧС для эвакуации пострадавших и машины скорой помощи.