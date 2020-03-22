Жительница Тюмени попыталась подставить таксиста и обвинить его в изнасиловании. Она не учла, что в салоне камера

Водитель такси в Тюмени столкнулся с неадекватным поведением одной из пассажирок. Женщина долго отказывалась выходить из машины, оскорбляя водителя, а затем начала кричать прохожим, что ее пытаются изнасиловать.

Все происходящее молодой человек записывал на видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах видно, что женщина нецензурно выражалась в адрес таксиста и не хотела выйти из машины.

«Девушка, выходите из машины. <…> Вот вы чего ждете, пока наряд приедет?» — спокойно обратился к клиентке водитель.

В какой-то момент женщина сняла с таксиста шапку, открыла дверь и выкинула ее. Затем она начала бить молодого человека и кричать. Она принялась бить его ногами, которые водитель в итоге схватил, чтобы дебоширка не повредила каблуками обшивку салона.

Женщина видит прохожих и начинает звать на помощь, говоря, что ее пытаются изнасиловать. В конечном итоге пассажирка выходит из автомобиля, а таксисту удается уехать. В комментариях под записью все встали на сторону молодого человека.

«Надо было вызвать наряд, дождаться и предоставить запись, чтобы в обезьянник закрыли до выяснения странную женщину. Чтобы в следующий раз побоялась такое вытворять», — написала одна из пользовательниц.

«Водителю надо было полицию вызвать, имущество портит, нападает с побоями на водителя, еще и обвиняет, что ее насилуют, это все на видео есть», — поддержала другая девушка.

Ждет ли жительницу Тюмени какое-то наказание, пока не известно.