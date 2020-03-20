Депутат Госдумы предложил ввести налоговые каникулы для таксистов

Депутат сообщил, что из-за угрозы распространения коронавируса все меньше людей пользуются услугой такси. Так как большинство сидит дома на карантине. А также снизилось количество туристов.

Водителям легальных компаний предложили использовать средства защиты, а также проводить дезинфекцию автомобиля. По словам Старовойтова, это повлечет дополнительные расходы. Он заявил, что «сложившаяся ситуация может усугубить положение легального бизнеса и приведет к массовому переходу перевозчиков в теневой сектор экономики».

Чтобы этого не произошло депутат предлагает ввести налоговые каникулы в части уплаты транспортного налога, фиксированных страховых взносов на обязательное медицинское и социальное страхование.