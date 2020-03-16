Пьяная пассажирка укусила полицейского во Внуково

Одна из пассажирок рейса Москва — Пхукет так и не смогла отправиться на отдых. Женщина крепко выпила, а затем начала бить на борту полицейских и кусаться. Теперь имя дебоширки внесено в уголовное дело.

Самолет должен был вылететь из Внуково на Пхукет ночью 15 марта. Одна из пассажирок была сильно пьяна, поэтому на борт поднялись инспекторы специализированного отдела по обеспечению общественного порядка ЛО МВД. Женщина не стала успокаиваться, а, наоборот, напала на правоохранителей. Она ударила одного из них ногой в живот и укусила за руку.

В УТ МВД России по ЦФО уточнили, что вместе с женщиной дебош устроил еще и мужчина. Они громко общались, нецензурно ругались и не обращали внимания на замечания. В итоге пассажиров попросили выйти из самолета.

«В ответ дама пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила ее за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой. Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских», — приводит слова пресс-службы РИА «Новости».

Следователи завели уголовное дело по подозрению в применении насилия к представителю власти, сообщает пресс-служба столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Сейчас расследование дела продолжается, а следствие занимается сбором необходимых доказательств.