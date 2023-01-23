Происшествия 23 января 2023, 18:13 Приморскому льву не понравилась назойливая женщина, которая полезла к нему в вольер Жительница Приморья пострадала после общения со львом в вольере piqsels

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Пьяная женщина полезла с ласками в вольер ко льву. Кадры нападения животного на жительницу Приморья показал KP.RU.

Женщине показалось мало общения с хищником за ограждением. На кадрах видно, как любительница котят буквально залезла в вольер ко льву. Животное не стало убивать назойливую прохожую. Царь зверей просто решил укусить женщину за руку.

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К счастью, к пострадавшей тут же подоспели другие прохожие. Женщину госпитализировали, сообщили в издании.

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