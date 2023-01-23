Происшествия 23 января 2023, 13:43 Мужчина погиб после нападения верблюда в Омской области Верблюд до смерти закусал сторожа охотничьей базы в Омской области Unsplash

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После нападения верблюда умер 51-летний сторож охотничьей базы. Инцидент произошел 21 января на территории базы в районе деревни Приозерка. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

В ведомстве рассказали, что по данному факту Тюкалинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности охотничьей базы.

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«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных», — уточнили в областной прокуратуре.

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Ранее по факту застрявшего в горах Сочи воздушного шара с пассажирами завели уголовное дело. Следователи задержали двух организаторов экстремального полета. Как выяснилось, пилот не имел свидетельства для управления летательным аппаратом.

Задержанных заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору.