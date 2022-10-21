Эксклюзив 21 октября 2022, 15:16 Медвежонок напугал жителей села Мишкино в Башкирии — видео Жители села Мишкино в Башкирии рассказали, как спаслись от заплутавшего медвежонка

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В село Мишкино одноименного района Башкирии забрел медвежонок. Местная жительница встретила его случайно среди ночи, когда возвращалась с посиделок с подругой. Она рассказала «360», как чуть не наткнулась на него в темноте и спаслась благодаря мужу.

Девушка около полуночи возвращалась из кафе, где встречалась с подругой. По пути решила позвонить мужу и попросить встретить. Набрать номер не успела — мобильный подсветил дорогу, и она увидела перед собой кого-то мохнатого около метра ростом.

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«Смотрю на дорогу, лохматый такой, пушистый, идет навстречу. Думала, это большая собака. Подхожу ближе, и он ко мне подходит. Он встал и зарычал. Я испугалась, начала кричать на него и быстрее мужу набирать», — рассказала она.

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Неподалеку оказался сосед, муж тоже быстро подошел. Медведя спугнули криками, он развернулся и ушел в обратную сторону. Супруги спрятались около мусорной площадки. Но зверь не сдался и пошел за ними.

«Я сказал жене, чтобы она быстрее подошла ко мне, и, как она подбежала, успокоил, сказал быстрее пойти домой. Чуть-чуть отошли, и медведь пошел в обратную сторону. Остановился на дороге и смотрит в нашу сторону. Быстренько дошли до дома и зашли», — рассказал мужчина.

Они никогда не встречали медведя на воле, только в цирке и в наморднике. Животные заходят в село, но не такие крупные.

Из Мишкино животное увели сотрудники администрации. Главе Мишкинского сельсовета Рустаму Ишмакаеву позвонили из дежурной части МВД и сказали, что на улице Мира встретили медвежонка. Он приехал на место и увидел косолапого, когда тот выбежал на улицу Ленина. Нужно было вернуть его в лес. Для этого решили преследовать его на машине на небольшой скорости, направляя подальше от села.

«Мы сопровождали медвежонка буквально в течение 15 минут по улицам. Попытались сделать так, чтобы он вышел в сторону леса. Выехали на объездную дорогу, он перебежал ее и пошел в сторону „больничного“ леса», — рассказал мужчина.

Была глубокая ночь, около двух часов, и дальше за ним не пошли. Утром глава с охотоведом и инспектором ГИБДД отыскали в лесу следы и убедились, что зверь ушел.

Дикие животные действительно редко приходят в райцентр. Год назад там встретили лося, но это редкость. На окраинах грибники встречают медведей, в том числе с медвежатами. Жители самого Мишкина увидели медведя в первый раз.