Заблудившаяся пенсионерка из Калининградской области выжила после 10 дней в лесу | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 04:15 Заблудившаяся пенсионерка из Калининградской области выжила после 10 дней в лесу МЧС России: 87-летняя женщина в Калининградской области выжила после 10 дней в лесу РИА «Новости»

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Жительница Калининградской области отправилась за грибами, но заблудилась и 10 дней провела в лесу. На поиски 87-летней пенсионерки отправились спасатели и волонтеры, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Женщину нашли вечером 18 октября рядом с поселком Каменка. Пострадавшую несли на руках почти три километра. Любительница походов за грибами переохладилась, ее срочно госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное.

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Это не первый раз, когда пенсионерка потерялась в лесу. В сентябре 2021 года она сутки блуждала, пока ее не нашли.

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На прошлых выходных Единая служба спасения сообщила, что в Московской области из леса вывели почти 30 заблудившихся. Возраст грибников, которые не смогли найти дорогу домой, варьироваться между 30 и 75. Грибники потерялись в округе Клин, Звенигородском, Ногинском и Виноградовском лесничествах.

Ранее врач общей практики Алексей Белов предупредил жителей Петербурга о том, что не стоит собирать грибы в городских парках.