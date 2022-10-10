Почти 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в выходные | 360°

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Почти 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в выходные

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В лесах Московской области за прошедшие выходные заблудились 26 человек. Они обратились за помощью по номеру Единой службы спасения 112, всем им помогли благополучно добраться домой.

«За прошедшие дни, отправившись в лес за грибами и на прогулки, 26 человек не смогли самостоятельно найти дорогу домой и попросили помощи по телефону Единой службы спасения 112. Все заблудившиеся от 30 до 75 лет благополучно вернулись домой — самостоятельно или с помощью спасателей», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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После поступления сигнала в Региональную диспетчерскую службу на поиск потерявшихся отправляются специалисты лесничеств, сотрудники «Мособлпожспаса» либо поисковые отряды «Лиза Алерт».

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Как рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, больше всего заблудившихся в лесу в прошедшие выходные было в городском округе Клин, там потерялись пять человек. По четыре человека заблудились в Звенигородском, Ногинском и Виноградовском лесничествах.

«В эти выходные количество заблудившихся в лесах почти в два раза меньше по сравнению с прошлыми выходными. Но сезон „тихой охоты“ продолжается, и очень важно предпринять все необходимые меры, чтобы прогулка прошла успешно», — отметил Олег Баженов.

В областном Комлесхозе напомнили, что отправляясь в лес, необходимо предупредить родных о месте, куда собираетесь направиться, надеть яркую одежду и не забыть заряженный мобильный телефон.

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