Жителям Петербурга посоветовали не собирать грибы в городских парках | 360°

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11 октября 2022, 21:01

Жителям Петербурга посоветовали не собирать грибы в городских парках

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Не стоит собирать грибы в черте города и рядом с дорогами. Они могут быть опасными для здоровья. Таким мнением поделился врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, грибы способны впитывать вредные соединения, такие как транспортные выхлопы и выбросы от промышленных предприятий.

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Белов подчеркнул, что такие продукты не приведут к смерти, однако способны вызвать отравление.

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«Чем чаще человек употребляет в пищу грибы из парка, тем хуже организму. Бесследно для организма это не пройдет», — рассказал медик.

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