Происшествия 13 марта 2023, 08:28 Жительница Белгородской области пострадала при ракетном обстреле Губернатор Гладков уточнил состояние пострадавшей от ракетного обстрела женщины РИА «Новости»

Читать 360tv в

При обстреле Белгородской области 13 марта пострадала местная жительница. Ее госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести», — написал он.

Реклама

Губернатор сказал, что ей оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о других пострадавших при обстреле не поступала.

Реклама

Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом и Белгородской областью. Рухнувшие на землю обломки, по словам Вячеслава Гладкова, повредили два частных дома. На устранение последствий выехали экстренные и оперативные службы вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым.

Украинские войска 12 марта выпустили по Перевальску в ЛНР ракету со шрапнелью. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко объявил, что по последним данным погибли трое, в том числе 17-летний подросток. Пострадали 15 человек, четверо из них — дети. Удар пришелся на Алчевскую автостанцию, две автозаправки, продуктовый магазин и пять легковых машин.