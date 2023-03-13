13 марта 2023, 07:03
Система ПВО сбила на Белгородской областью четыре ракеты
Губернатор Гладков: система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом и Белгородским районом
В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, военные перехватили четыре ракеты. Один человек пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты», — написал он.
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По словам главы региона, последствия атаки на земле уточнят позднее. Предварительно известно об одной пострадавшей, к ней выехала бригада скорой помощи. Обломки ракет повредили два частных дома. Представители муниципалитета, оперативные и экстренные службы отправились на место обстрела.
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Вооруженные силы Украины целенаправленно обстреливают ремонтные бригады, которые восстанавливают поврежденные ими в Донецке хозяйственные объекты, рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин. Кроме того, боевики атакуют машины скорой помощи и объекты инфраструктуры.
Ракеты
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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