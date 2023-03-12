Происшествия 12 марта 2023, 21:53 Число пострадавших от удара ВСУ по Перевальску увеличилось до 16 Глава Минздрава ЛНР Пащенко: ранения при ударе ВСУ по Перевальску получили 16 человек РИА «Новости»

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Число пострадавших при обстреле украинскими военными остановки общественного транспорта в городе Перевальск увеличилось до 16, написала в своем Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Она уточнила, что среди получивших ранения — четыре ребенка, один из которых находится в тяжелом состоянии.

«Страшная трагедия сегодня всколыхнула Перевальск, где украинские националисты совершили очередной чудовищный акт терроризма», — отметила Пащенко.

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Она сообщила, что ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта. В то время там находились люди. Три человека погибли, включая ребенка, еще 16 пострадали. Всех раненых госпитализировали, медики окажут им всю необходимую помощь. Глава республиканского Минздрава выразила соболезнования родным и близким погибших.

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По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские военные выпустили по Перевальску ракеты GMLRS M30A1 со шрапнелью. Снаряды упали в густонаселенном районе города, где находится автостанция и АЗС. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.