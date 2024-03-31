31 марта 2024, 16:56
Жительница белгородского села Дунайка погибла при обстреле ВСУ
Губернатор Гладков: жительница села Дунайка погибла при обстреле ВСУ
Жительница села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области погибла от полученных ран во время обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в момент атаки погибшая находилась на улице и умерла до приезда бригады скорой помощи.
Реклама
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что в прилетевшие в село снаряды повредили четыре жилых дома, хозяйственную постройку и три автомобиля. Кроме того, перебиты оказались линии газо- и электроснабжения.
Для ликвидации последствий обстрела на место прибыли оперативные службы. Сотрудники администрации округа проведут обход домов для фиксации разрушений после окончания стрельбы.
Украинские боевики продолжили обстрелы Белгородской области с раннего утра воскресенья, 31 марта. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire в небе региона.
Гладков сообщал, что в ходе утренней атаки пострадала одна из жительниц Белгородского района.
В ее доме вспыхнул пожар, и женщина получила ожог руки. Прибывшие на место медики оказали ей помощь. Госпитализация пострадавшей не понадобилась.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама