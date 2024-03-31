Происшествия 31 марта 2024, 08:52 Женщина пострадала при обстреле Белгородской области снарядами Vampire Гладков: женщина пострадала при обстреле Белгородской области утром 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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В результате утренней воздушной атаки на Белгородскую область со стороны ВСУ пострадала местная жительница. Об этом сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — подчеркнул Гладков

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У пострадавшей женщины дома вспыхнул пожар. В результате она получила ожог руки второй степени. Медики скорой помощи оказали всю необходимую помощь, госпитализация ей не потребовалась.

Ранее о 10 сбитых снарядах РСЗО Vampire над территорией региона сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили снаряды около 07:00. В области объявляли ракетную опасность.