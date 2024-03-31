Происшествия 31 марта 2024, 07:54 Силы ПВО сбили 10 снарядов Vampire над Белгородской областью Минобороны: в Белгородской области уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire РИА «Новости»

Читать 360tv в

Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 07:00 дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением РСЗО RM-70 Vampire. В небе над Белгородской областью уничтожили 10 реактивных снарядов», — заявили в ведомстве.

Реклама

Глава региона Вячеслав Гладков ранее объявил о ракетной опасности в Белгородском районе и Белгороде. В 07:47 он сообщил об отмене режима опасности удара с воздуха.

Днем ранее, 30 марта, воздушную опасность также объявили в Курской области. Губернатор Роман Старовойт призывал местное население соблюдать бдительность и предупредил о приведении сил ПВО в режим повышенной готовности для отражения атак БПЛА.