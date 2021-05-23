Жителя Нальчика задержали по подозрению в педофилии

В Нальчике задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя малолетними девочками на школьном стадионе. Об этом сообщило управление СК по Кабардино-Балкарии.

Согласно версии следствия, мужчина в пятницу после полудня заметил двух девочек, игравших на стадионе около школы.

В СК сообщили, что мужчина, пользуясь своим физическим превосходством, применил насилие и совершил в отношении девочек «действия сексуального характера».

Обеим девочкам нет и 14 лет. Одной из них девять лет, а другой — всего лишь семь.

Завели уголовное дело. Максимальное наказание по статье — 20 лет тюрьмы.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов. Она указала, что тюрьма не меняет таких людей и после выхода на свободу они почти всегда совершают новые преступления. Детский омбудсмен также допустила пожизненное наказание за педофилию. Законопроект с этими предложениями пообещали подготовить в Госдуме.