Депутаты подготовят проект об отмене моратория на казнь для педофилов после предложения Мишоновой

Проект об отмене моратория на смертную казнь для педофилов подготовят в Госдуме. Об этом рассказал первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, сообщило издание «Подъем».

Его фракция «Справедливой России» уже вносила данную инициативу на рассмотрение парламента, но каждый раз ее отклоняли.

«Эта идея получает все большую поддержку в обществе, но она не получает поддержки в Госдуме и в наших элитах, потому что возвращение смертной казни означает выход из Совета Европы», — отметил Емельянов.

По его мнению, значительная часть отечественной элиты к такому не готова. В ближайшее время реализовать эту инициативу будет непросто.

«Мы неоднократно вносили такой законопроект, но он отклонялся. Думаю, сейчас в очередной раз внесем», — добавил первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству.

Ранее детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести высшую меру наказания для педофилов, потому что «это вылечить невозможно» и «почти в 100% случаев случается рецидив». Также она допускает пожизненное заключение и использование их труда на благо общества. Омбудсмен отметила, что в противном случае на свободу выйдет человек, который «настроен на то, чтобы совершить очередное преступление».

Перед этим заявлением Мишонова репостнула в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети» сообщение о поимке убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области. Им оказался педофил, ранее неоднократно судимый за изнасилования. В посте содержался призыв к введению смертной казни для педофилов.