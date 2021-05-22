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    22 мая 2021, 13:51

    Депутаты подготовят проект об отмене моратория на казнь для педофилов после предложения Мишоновой

    Алена Макаренко

    Проект об отмене моратория на смертную казнь для педофилов подготовят в Госдуме. Об этом рассказал первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, сообщило издание «Подъем».

    Депутаты подготовят проект об отмене моратория на казнь для педофилов после предложения Мишоновой

    Его фракция «Справедливой России» уже вносила данную инициативу на рассмотрение парламента, но каждый раз ее отклоняли.

    «Эта идея получает все большую поддержку в обществе, но она не получает поддержки в Госдуме и в наших элитах, потому что возвращение смертной казни означает выход из Совета Европы», — отметил Емельянов.

    По его мнению, значительная часть отечественной элиты к такому не готова. В ближайшее время реализовать эту инициативу будет непросто.

    «Мы неоднократно вносили такой законопроект, но он отклонялся. Думаю, сейчас в очередной раз внесем», — добавил первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству.

    Ранее детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести высшую меру наказания для педофилов, потому что «это вылечить невозможно» и «почти в 100% случаев случается рецидив». Также она допускает пожизненное заключение и использование их труда на благо общества. Омбудсмен отметила, что в противном случае на свободу выйдет человек, который «настроен на то, чтобы совершить очередное преступление».

    Перед этим заявлением Мишонова репостнула в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети» сообщение о поимке убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области. Им оказался педофил, ранее неоднократно судимый за изнасилования. В посте содержался призыв к введению смертной казни для педофилов.