Происшествия 12 марта 2024, 09:30 Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже Подозреваемого в сотрудничестве с Украиной задержали в Мариуполе РИА «Новости»

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Сотрудники УФСБ России по ДНР арестовали мариупольца, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, фигурант передавал украинским спецслужбам информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе.

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Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж»).

Кроме того, накануне гражданина Южной Кореи впервые в России арестовали за шпионаж. Суд постановил заключить подозреваемого в шпионаже под стражу. Затем гражданина Южной Кореи этапировали в Москву, где с ним провели следственные действия.

В конце февраля украинскому шпиону в Брянске вынесли приговор: областной суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Незадолго до этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудники спецслужб США начали активную работу по вербовке и подготовке диверсантов на Украине еще до 2014 года.