Мир 26 февраля 2024, 13:32 Кремль заявил о многолетней работе спецслужб США на Украине Песков: сотрудники ЦРУ вербовали диверсантов на Украине до 2014 года РИА «Новости»

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Сотрудники спецслужб США начали активную работу по вербовке и подготовке диверсантов на Украине еще до 2014 года. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя материал газеты The New York Times о выстроенных американской разведкой вдоль границ России секретных военных баз.

Он добавил, что известны случаи, когда сотрудники американских спецслужб для своей работы использовали помещения в здании администрации президента Украины.

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«ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине, вербовали людей и готовили их к подрывной деятельности», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что завербованных диверсантов готовили к провокациям и шпионажу на территории России

Источники американских журналистов уточнили, что секретные военные базы на российско-украинской границе возводили на протяжении восьми лет. Эта работа помогла украинской разведке взрастить новое поколение сотрудников, которых перебросили в Россию и страны Европы.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о прибытии в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса. По словам собеседников журналистов, руководитель американской спецслужбы прибыл для успокоения украинских властей на фоне ситуации с блокировкой выделения военной помощи в конгрессе.