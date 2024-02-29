29 февраля 2024, 10:40
Украинскому шпиону в Брянске вынесли приговор
Брянский облсуд приговорил шпиона Украины к 12 годам тюрьмы
В России гражданина Украины признали виновным в шпионаже и приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Он признал вину, сообщил Брянский областной суд.
Заседание прошло 28 февраля в закрытом режиме. Украинца признали виновным по статье 276 УК России «Шпионаж» за передачу за рубеж сведений, представлявших государственную тайну. Он сотрудничал с одной из спецслужб Украины, собирал и делился с ней информацией о нахождении российских военных в Брянской области. Расследованием дела занималось региональное управление ФСБ.
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«Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба.
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