Жителя Кузбасса заключили под стражу за истязания пасынка утюгом

Жителя Новокузнецка, пытавшего своего пасынка горячим утюгом, заключили под стражу на два месяца. Об этом со ссылкой на управление СК РФ по Кемеровской области сообщил ТАСС.

Согласно данным следствия, 32-летний мужчина в апреле, будучи в нетрезвом состоянии, несколько раз обжег горячим утюгом своего 11-летнего пасынка, которого таким образом хотел наказать на непослушание. После произошедшего мальчик несколько дней не появлялся в школе, и преподаватели сообщили об этом в полицию.

Семья состояла на профилактическом учете. Когда ее посетили инспекторы по делам несовершеннолетних, у мальчика на теле обнаружили ожоги. Его изъяли из семьи и госпитализировали. Мальчик рассказал, что повреждения ему нанес отчим. На прошлой неделе мужчину обвинили в истязании несовершеннолетнего и задержали. В понедельник стало известно, что по решению суда его заключили под стражу на два месяца.

В Краснодарском крае ранее пьяный мужчина забил до смерти свою 89-летнюю бабушку. Он издевался над престарелой женщиной три часа, сломал ей ребра и повредил легкие, а после этого ушел спать.