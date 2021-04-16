Жителя Кузбасса задержали за пытки пасынка утюгом

Жителя Кемеровской области задержали за жестокое обращение с 11-летним пасынком. Отчим прижигал ему руки и ноги утюгом, сообщили в пресс-служба СУ СК РФ по региону. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

В отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следователи установили, что мужчина напился и стал делать замечания пасынку, используя какой-то незначительный повод. Затем он взял утюг и стал прижигать ребенку руки и ноги.

Несколько дней мальчик не мог ходить в школу. Преподаватели сообщили об этом в полицию. Когда семью навестили инспекторы ПДН, отчим сначала заявил, что дома никого нет, а потом признался, что его жена и пасынок спрятались в подполье. Мальчика изъяли из семьи и госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Его отчим в ближайшее время будет арестован.

Это уже не первый случай, когда пасынки или падчерицы подвергаются насилию в российских семьях. Причем часто матери детей закрывают на это глаза и не пытаются вмешаться, когда их сожители или новые супруги бьют ребенка.

Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева в беседе с «360» объяснила, что у такого поведения матерей есть несколько причин. Первая — детство женщины, из-за которого она может считать, что воспитание кулаками — это нормально. И второй момент — установка, что мужчина всегда прав.