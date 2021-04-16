Житель Кубани три часа избивал родную бабушку

Пьяный житель кубанского поселка забил до смерти свою 89-летнюю бабушку. Он три часа издевался над престарелой женщиной.

Мужчина сломал ей все ребра и повредил легкие. После этого злоумышленник спокойно лег спать. Пенсионерка скончалась, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Происшествие случилось в поселке Мостовский. Тело бабушки обнаружила ее дочь. Женщина вызвала полицию. Правоохранители задержали пьяного 41-летнего внука погибшей. В отношении него возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Сейчас он находится под стражей.

В Кемеровской области полиция задержала мужчину, который жестоко пытал своего 11-летнего пасынка. Он прижигал ему руки и ноги утюгом. Ребенка изъяли из семьи и госпитализировали. Отчим мальчика арестован.