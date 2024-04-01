Происшествия 01 апреля 2024, 10:47 Жители села Шебекинского округа остались без света после обстрела ВСУ Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали село Шебекинского округа Nikolay Gyngazov/ / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины атаковали село в Шебекинском городском округе. Повреждения получила линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под обстрел украинских боевиков попало село Терезовка. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

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«Есть повреждение на линии электропередачи. Без света временно остаются жители села», — уточнил Гладков.

Аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки после согласования с министерством обороны, добавил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Накануне дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон в небе над регионом. А в результате обстрела боевиков ВСУ погибла жительница села Дунайка Грайворонского городского округа. В момент атаки она находилась на улице. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.