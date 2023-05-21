21 мая 2023, 22:49
Жители Подмосковья принесли игрушки на место гибели сгоревшего в сарае школьника
Игрушки и цветы принесли на место гибели заживо сгоревшего в сарае мальчика в Раменском
Жители Раменского принесли игрушки и цветы на место, где погиб 11-летний мальчик, которого дети заперли в сарае, где потом начался пожар. Об этом сообщили «Известия».
Днем 19 мая несколько школьников закрыли 11-летнего знакомого в сарае и заколотили дверь. Хозпостройка загорелась, но мальчик не смог из нее выбраться. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка.
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По предварительным данным, на подозреваемых в убийстве ранее жаловались сверстники. По словам детей, погибший якобы поджег себя сам.
Источник «360» рассказал, что подозреваемые в убийстве мальчика из Раменского какое-то время находились у сарая, но потом их забрали. Это произошло до приезда отца погибшего.
Знакомый детей, которые могли поджечь сарай с мальчиком, рассказал, что один из школьников агрессивно себя вел по отношению к другим ученикам. Он отбирал у них деньги, а если те не хотели отдавать, наносил им различные увечья.
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