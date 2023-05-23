Происшествия 23 мая 2023, 20:08 Жители Белгородской области начали возвращаться в дома после нападения диверсантов Белгородский губернатор Гладков сообщил о ситуации в Грайвороновском округе после диверсии T.me/vvgladkov/

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Вывезенные во время нападения украинских боевиков жители города Грайворон и села Головчино начали возвращаться в свои дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам поездки в переживший атаку украинских террористов городской округ.

Остальных людей из пострадавших населенных пунктов, уточнил он, перевезут домой в ближайшее время.

Гладков подчеркнул, что вместе с главой округа Геннадием Бондаревым посетил села Гора-Подол, Глотово и Козинка, где большую часть людей успели вывести. Но некоторые пенсионеры наотрез отказались покидать свои дома.

«Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, все хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить», — написал руководитель региона.

Губернатор добавил, что в пострадавшие села начали завозить продукты, а также начали восстанавливать электроснабжение. По предварительной оценке, в среду, 24 мая, после 15:00 в домах населенных пунктов снова появится свет, сотовая связь и заработает водоснабжение.

Специалисты коммунальных и технических служб продолжат работать только днем. Ночью это делать опасно. Подомовой обход для подсчета нанесенного ущерба начнется завтра. Гладков подчеркнул, что уже сейчас понятно, что разрушенных домов и поврежденных автомобилей очень много.

Часть жителей округа остаются в пунктах временного размещения в соседних районах. Вернуться им домой пока не разрешили военные.

После ликвидации украинских диверсантов введенный в Белгородской области режим контртеррористической операции отменили.

Российские военные в ходе столкновения с украинскими боевиками ликвидировали 70 человек, а также поразили четыре боевые бронированные машины и пять пикапов противника. Остатки вражеской группы выдворили за границу, где массированным ударом уничтожили.