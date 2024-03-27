27 марта 2024, 00:17
Жители Белгорода услышали мощные взрывы
Shot: взрывы прогремели над Белгородом
Несколько громких взрывов прогремели над Белгородом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Серия взрывов прогремела над Белгородом. Предварительно, сработала система ПВО», — уточнил канал.
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По словам очевидцев, взрывы были слышны около 20 минут назад, а в небе заметили яркие вспышки.
До взрывов завыли сирены тревоги, была объявлена ракетная опасность. Власти попросили жителей не покидать своих домов, а также не подходить к окнам.
Информация о последствиях обстрела ВСУ пока не сообщалась.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью.
В начале недели украинские радикалы атаковали при помощи дрона автомобиль на дороге под Белгородом. По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате взрыва водитель и пассажир не пострадали, а вот машина загорелась.
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