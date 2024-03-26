Происшествия 26 марта 2024, 19:27 Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородом Минобороны сообщило о ликвидации двух дронов ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 18:30 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — указали в сообщении.

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Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника ВСУ.

Глава региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинские боевики нанесли удар беспилотником по автомобилю «Газель» на трассе под Белгородом. В результате взрыва пассажир и водитель не пострадали.

Утром 23 марта житель Белгорода погиб в результате обстрела ВСУ. Из-за атаки обрушились три балкона многоэтажного дома.