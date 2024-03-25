Происшествия 25 марта 2024, 15:47 Дрон ВСУ атаковал автомобиль на дороге под Белгородом Гладков: ВСУ дроном атаковали «Газель» на трассе рядом с Октябрьским РИА «Новости»

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Украинские националисты нанесли удар беспилотником по автомобилю «Газель» на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Движущаяся по дороге „Газель“ попала под атаку ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло на трассе между селом Ясные Зори и поселком Октябрьский Белгородского района», — написал он.

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Гладков уточнил, что в результате взрыва пассажир и водитель не пострадали, но транспортное средство загорелось. На место ЧП прибыли оперативные службы и приступили к тушению.

В воскресенье боевики беспилотником атаковали мирное население в селе Цаповка в Борисовском районе. С дрона они сбросили взрывчатку на автомобиль сельскохозяйственного предприятия, который занимался разгрузкой. Пострадал мужчина, у него ранения ног и рук, медики оказали всю необходимую помощь.