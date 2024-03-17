17 марта 2024, 23:15
Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Губернатор Гусев: режим атаки беспилотников ввели в Воронежской области
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
По словам главы региона, силы противовоздушной обороны находятся в полной боевой готовности. Гусев попросил жителей области сохранять спокойствие и следить за оповещениями от регионального правительства или от МЧС России.
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«Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — заявил губернатор.
Ранее назвали тип украинского беспилотника, которые силы ПВО подавили и приземлили на лед замерзшего водоема в Калужской области. По предварительной информации, это аппарат, который используют не только для проведения разведки, но и для наведения артиллерии на цель.
До этого средства ПВО ликвидировали семь дронов ВСУ над Белгородской областью, а также два многоцелевых беспилотника «Стрижа» над Брянской областью.
В Курской области отличился доброволец, с бивший украинский дрон из охотничьего ружья.
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