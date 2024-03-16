Происшествия 16 марта 2024, 00:05 Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области РИА «Новости»

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В Воронежской области ввели режим опасности беспилотников, силы противовоздушной обороны наготове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор попросил жителей области сохранять спокойствие и следить за оповещениями от регионального правительства или от МЧС России.

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«Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — предупредил Гусев.

До этого опасность атаки БПЛА объявили в Курской области. Приграничный регион давно подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ.

Недавно украинские боевики обстреляли село Гоголевка Суджанского района. Повреждения получили три частных дома и хозяйственные постройки, была перебита газовая труба, но из жителей никто не пострадал.

Ранее силы ПВО подавили четыре украинских дрона в Калужской области.