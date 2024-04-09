Важное 09 апреля 2024, 17:27 Жителей Оренбурга предупредили о возможной экстренной эвакуации Мэр Оренбурга: в ближайшие часы возможна экстренная эвакуация из города РИА «Новости»

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Власти в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию из-за паводка в Оренбурге. Горожан призвали покинуть свои дома, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.

«Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация», — написал градоначальник.

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Он обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный, попросив не терять время.

Салмин посоветовал собрать документы и ценные вещи. Мэр также порекомендовал увезти автомобили из зоны подтопления.

Во вторник, 9 апреля, уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к критической отметке, составив 906 сантиметров. Действиями спасателей в регионе руководит глава МЧС России Александр Куренков.