09 апреля 2024, 14:24
Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к критической отметке
Мэрия Оренбурга: до критической отметки воды на реке Урал осталось 24 сантиметра
Уровень реки Урал в Оренбурге приближается к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра. Об этом сообщила преcc-служба администрации города.
«Урал приблизился к критической отметке, до которой осталось 24 сантиметрах. По информации Гидрометцентра в Оренбурге, по состоянию на 14:00 во вторник, 9 апреля, уровень воды в реке Урал вырос до 906 сантиметров», — заявили в мэрии.
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Уровень подъема воды в реке Сакмаре в настоящее время находится на отметке 808 сантиметров.
Утром во вторник в Оренбурге прозвучала сирена. Местным жителям предложили эвакуироваться из зон возможного подтопления.
Ранее власти Оренбургской области предложили эвакуированным жителям подтопленного города Орск вариант с размещением в соседних муниципалитетах. В пресс-службе администрации региона отмечали, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.
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