Общество 09 апреля 2024, 12:05 Куренков с Паслером совершили облет пострадавшей от паводка Оренбургской области Глава МЧС Куренков осмотрел с воздуха пострадавшее от паводка Оренбуржье

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Глава МЧС Александр Куренков во время своей срочной командировки совершил облет территории Оренбургской области, пострадавшей от сильного паводка. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

Куренков оценил оперативную обстановку в регионе. Вместе с ним находились полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Министр контролирует все действия спасателей, работающих в зоне подтопления.

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Во вторник, 9 апреля, власти Оренбурга сообщили, что уровне воды в реке Урал вновь поднялся и составил 897 сантиметров. Критической считается отметка в 930 сантиметров. Власти Оренбургской области начали выплаты пострадавшим от паводков, в общей сложности на помощь претендуют более 14 тысяч человек.