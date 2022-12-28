Эксклюзив 28 декабря 2022, 23:31 Жителей Нефтекамска чуть не убил сошедший с крыши снег Видео «360»: на жительниц Нефтекамска обрушился снег с крыши многоэтажки

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Жительницы одного из многоквартирных домов в Нефтекамске едва не стали жертвами сошедшего с крыши здания снега. Видео с моментом схождения глыбы оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как возле подъезда стоят две женщины. Во время разговора на них обрушился снег с крыши. Он накрыл жительниц города и скамейку. Оказавшиеся под лавиной отбежали от дома, но одна из них не устояла и упала на землю. Подняться ей помог прохожий.

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Вечером 21 декабря в Красногорске погиб 13-летний мальчик. На него упал снег с крыши. Мать и старший брат откопали его, но прибывшие на место происшествия медики не сумели его реанимировать. По словам юриста Василия Воробьева, ответственность за произошедшее лежит на собственнике дома.

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Госжилинспекция Московской области напомнила, что очищать крыши многоквартирных домов от снега могут только сотрудники, достигшие 18 лет. В состав таких бригад должны входить минимум три человека, а обязательной экипировкой назвали нескользящую обувь, страховку и специальный инвентарь.