Подмосковье 30 ноября 2022, 14:21 Госжилинспекция Подмосковья назвала принципы правильной очистки крыш от снега

Читать 360tv в

Управляющие компании проверят на соблюдение всех правил по очистке крыш от снега в Подмосковье. Госжилинспекция напомнила, что этот процесс относится к разряду особо опасных и требует специальной подготовки.

В Подмосковье 53 754 многоквартирных дома под управлением различных УК и прежде, чем выйти на крышу каждого из них, компании должны провести серьезную подготовительную работу.

Реклама

Следует помнить, что чистить снег на крыше могут только сотрудники, достигшие 18 лет. Бригада (минимум из трех человек) должна получить наряд и пройти проверку. Мастера должны быть здоровы и обучены работам на высоте. Их экипировка — это нескользящая обувь, инвентарь, страховочные средства. Зону уборки нужно оградить и поставить внизу дежурных.

Реклама

Управляющие компании должны чистить снег на крышах регулярно, не допуская покрова выше 30 сантиметров. Срок уборки — один световой день для домов, которые выходят фасадами на оживленные пешеходные улицы. Те здания, которые стоят к людным местам торцом, могут быть очищены от снега на крыше за два дня. Постройки в глубине кварталов допускается убирать в течение трех дней.

«Мы очень скрупулезно относимся к обучению алгоритму очистки крыш от снега, наледи и сосулек. При грамотном подходе можно весьма эффективно справляться с этой зимней проблемой и обеспечивать безопасность людей», — прокомментировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».