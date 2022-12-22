Эксклюзив 22 декабря 2022, 18:04 Подросток погиб под Красногорском после падения на него снега с крыши. Что известно Юрист Воробьев заявил, что ответственность за упавший с крыши снег несет хозяин дома freepik

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Подросток из Подмосковья погиб после того, как с крыши дома на него рухнула снежная лавина. По словам спасателей, даже если снег был пушистым и легким, он все равно мог стать причиной удушья. Юристы утверждают, что ответственность за происшествие лежит на хозяине дома.

Снег убил школьника под Красногорском

Вечером 21 декабря 13-летний мальчик отправился гулять с собакой возле частного дома в деревне Захарково в Красногорском округе. Старший брат занимался дома своими делами, мать собиралась в магазин.

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Когда женщина вышла на улицу, она увидела, что младший сын лежит под горой снега, упавшего с крыши. Вместе со вторым сыном ей удалось откопать ребенка, занести в дом и вызвать скорую помощь. Однако медики не смогли его реанимировать.

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Следственный комитет Московской области начал проверку. Как стало известно, погибший — сын экс-совладельца Алтайэнергобанка Сергея Вострикова. Бизнесмен в разводе и сейчас проживает в Сан-Франциско.

Ответственность владельца

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в разговоре с «360» пояснил, что коммунальщиков винить здесь не приходится. Так как речь идет о частном домовладении, его владелец несет ответственность.

Именно хозяин дома должен был позаботиться о том, чтобы снег с крыши счистили. Или как минимум нужно было установить на ней специальные снегодержатели, которые мешают обрушению снежных масс.

«Поэтому все претензии в этой ситуации будут предъявлять именно к собственнику. Возможно, уголовного наказания не последует, но будет как минимум гражданская ответственность: компенсировать материальный ущерб пострадавшим он должен», — сказал юрист.

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Опасный снег

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал «360», что задохнуться под толщей снега реально. Но теперь узнать наверняка, что стало причиной смерти мальчика, сможет только патологоанатом.

При спасении человека, попавшего под снежный завал, важно, какой именно был снег, отметил спасатель. Он может быть мокрым и тяжелым, как цемент, или достаточно пушистым, как после недавнего снегопада, — скорее всего, ребенка в Красногорске накрыло именно таким.

«При условии, что засыпало с крыши (то есть скорость и энергия этого снега были не очень велики), то, откопав этого парня, очистив ему дыхательные пути и сделав сеанс сердечно-легочной реанимации, его можно было спасти», — предположил Гофштейн.

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Если вместе со снегом на подростка упал лед, то удар мог спровоцировать травму позвоночника, сломать шею, добавил спасатель. При таких условиях спасти пострадавшего было бы невозможно. Чаще всего подобные ЧП происходят в горах.

У человека, который попадает в снег, шансов выжить практически нет. Если какое-то чудо случается, главное — дать ему возможность дышать и согреть. Потому что от времени пребывания в снегу зависят дальнейшие перспективы жизнедеятельности. Александр Гофштейн

Гофштейн напомнил, что уникальные случаи спасения все же бывали. Например, в 60-х годах на Домбае известного спасателя, горнолыжника и альпиниста Юрия Губанова засыпало лавиной. Он пробыл под снегом 24 часа и выжил.

«Хотя бывает и наоборот. На моих глазах с холма сошла небольшая масса снега, которая даже и не лавина, а так называемый осов. Твердый, слежавшийся снег буквально зацементировал нескольких людей, и мы их с большим трудом выкопали», — рассказал спасатель.

Он подчеркнул, что случаи бывают разные и даже близость квалифицированных спасателей не дает гарантий спасения. Поэтому крыши частных домов лучше всего оборудовать специальными «гребешками», которые удержат снежную лавину от падения.