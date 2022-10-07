Жителей белгородского села Щетиновка эвакуировали из-за обстрелов ВСУ | 360°

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Жителей белгородского села Щетиновка эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Глава Белгородской области заявил об эвакуации жителей села Щетиновка из-за ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня не прекращали обстрел села Щетиновка Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что часть людей покинула населенный пункт самостоятельно, а кого-то эвакуировали в пункт временного размещения.

«Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана», — заявил губернатор Белгородской области. Он пообещал опубликовать подробную информацию о разрушениях после подомового обхода территории села.

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Ранее украинские военные обстреляли село Головчиново Белгородской области. Снаряды попали в центр населенного пункта. В результате атаки ВСУ погибла 48-летняя местная жительница.

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В понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что школы, расположенные в приграничных населенных пунктах, перейдут на дистанционный режим работы. Изменится работа и детских садов — они будут функционировать в режиме дежурных групп.

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