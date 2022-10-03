Школы на границе Белгородской области перевели на дистанционку | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

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Viber Школы на границе Белгородской области перевели на дистанционку Губернатор Белгородской области Гладков: школы региона будут работать дистанционно РИА «Новости»

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Общеобразовательные школы в расположенных на границе с Украиной округах Белгородской области в октябре будут работать в дистанционной форме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что школы перейдут на такой формат с 26 сентября сроком на одну неделю.

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«Продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе — в 15-километровой зоне, в остальных шести приграничных муниципальных образованиях Белгородской области — в пятикилометровой зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение», — написал он.

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Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Гладков также сообщил, что ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Погибла женщина 48 лет.

В Белгородской области продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, который ввели еще в апреле после атаки ВСУ на нефтебазу в областном центре. На данный момент режим в силе до 7 октября.

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