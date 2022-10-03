Школы на границе Белгородской области перевели на дистанционку | 360°

Все новости

Подмосковье

03 октября 2022, 11:10

Строительство Новолыткаринского шоссе ускорят в Подмосковье

Эксклюзив

03 октября 2022, 11:08

Жителям центральной России пообещали снижение осадков к середине недели

Реклама

Здоровье

03 октября 2022, 10:59

Иммунолог Логина рассказала, как справиться с осенней аллергией

Здоровье

03 октября 2022, 10:58

Пожилым людям посоветовали отказаться от красного мяса

Общество

03 октября 2022, 10:58

Психотерапевт Федорович рассказал, кому не стоит заводить домашних животных

Знаменитости

03 октября 2022, 10:53

Режиссер Крыжовников рассказал о съемках сериала «Нина»

Мир

03 октября 2022, 10:52

Слова главы Минздрава ФРГ о войне с Путиным вызвали скандал в Германии

Подмосковье

03 октября 2022, 10:50

Новый склад в Домодедове создаст 260 рабочих мест

Происшествия

03 октября 2022, 10:42

Спасатели отыскали пропавших в Сочи туристов с тремя детьми

Спецоперация

03 октября 2022, 10:01

Школы на границе Белгородской области перевели на дистанционку

Губернатор Белгородской области Гладков: школы региона будут работать дистанционно

Читать 360tv в

Общеобразовательные школы в расположенных на границе с Украиной округах Белгородской области в октябре будут работать в дистанционной форме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что школы перейдут на такой формат с 26 сентября сроком на одну неделю.

Реклама

«Продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе — в 15-километровой зоне, в остальных шести приграничных муниципальных образованиях Белгородской области — в пятикилометровой зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение», — написал он.

Реклама

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Гладков также сообщил, что ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Погибла женщина 48 лет.

В Белгородской области продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, который ввели еще в апреле после атаки ВСУ на нефтебазу в областном центре. На данный момент режим в силе до 7 октября.

Школы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама