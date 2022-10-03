ВСУ обстреляли белгородское село Головчино, погибла женщина | 360°

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03 октября 2022, 09:10

ВСУ обстреляли белгородское село Головчино, погибла женщина

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03 октября 2022, 09:10

ВСУ обстреляли белгородское село Головчино, погибла женщина

Власти Белгородской области: 48-летняя жительница села Головчино погибла при обстреле ВСУ

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ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. Погибла женщина 48 лет.

«ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал глава региона.

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Все оперативные службы и глава округа находятся на месте происшествия. Начался подомовой обход. Данные о пострадавших уточняются.

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В середине сентября ВСУ обстреляли белгородское село Красный Хутор, в результате также погибла местная жительница. Разрушены оказались три дома. Пострадали трое, двоих из них отпустили домой после оказания медицинской помощи — их ранения были легкими.

В Белгородской области продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, который ввели еще в апреле после атаки ВСУ на нефтебазу в областном центре. На данный момент режим в силе до 7 октября.

ВСУ

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