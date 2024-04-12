Происшествия 12 апреля 2024, 17:44 Жителей Белгорода и пригорода предупредили о ракетной опасности Гладков: сигналы ракетной опасности прозвучали в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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В Белгороде включили сирену, предупреждающую о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сигнал о вероятности атаки с воздуха прозвучал и в Белгородском районе.

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«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — посоветовал Гладков.

Тем горожанам, которых сигнал тревоги застал на улице, губернатор порекомендовал спуститься в укрытие или найти другое безопасное место.

Позднее Гладков заявил, что системы ПВО сбили два беспилотника в Белгородском районе.

«В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал, в поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль», — добавил он.

Украинские военные практически каждый день обстреливают Белгородскую область. В пятницу ВСУ неоднократно наносили удары по региону, в том числе беспилотниками.

В результате атаки на Белгород пострадали два человека. Второй БПЛА вызвал возгорание на окраине города.