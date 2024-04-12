Происшествия 12 апреля 2024, 12:31 Перехваченный украинский БПЛА в Белгородской области спровоцировал пожар Губернатор Гладков: утром 12 апреля Белгородскую область атаковали 6 БПЛА РИА «Новости»

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Белгородскую область утром 12 апреля атаковали шестью дронами. Один из них спровоцировал возгорание на окраине Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В небе над Белгородской областью засекли шесть беспилотников самолетного типа. Из них четыре уничтожили, а один обезвредили. Гладков сообщил, что БПЛА спровоцировал возгорание.

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«Один посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего загорелась сухая трава на окраине города. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно потушен», — уточнил он.

Шестой дрон врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде. Пострадали два человека. Гладков отметил, что в целом во время утренней атаки повредили четыре машины, два частных дома и один хозяйственный объект.

Минобороны сообщало о пяти сбитых беспилотниках, в том числе четырех в Ростовской области. Они рухнули в Новошахтинске, никто не пострадал.