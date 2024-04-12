Важное 12 апреля 2024, 11:19 Два жителя Белгорода получили ранения в ходе атаки беспилотника ВСУ Гладков: дрон ВСУ атаковал Белгород, два человека получили ранения РИА «Новости»

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Украинские националисты атаковали Белгород беспилотником самолетного типа. Ранения получили два местных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ВСУ врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва ранения получили два человека, у одного осколочные ранения верхней и нижней конечностей, у другого — осколочное ранение нижней конечности», — написал он.

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Гладков уточнил, что пострадавших оперативно доставили в областную клиническую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

«Также повреждения получил фасад здания. На месте ЧП работают оперативные службы», — добавил глава региона.

Днем ранее украинский дрон атаковал КамАЗ в селе Кукуевка Белгородской области. Гладков отмечал, что после удара грузовой автомобиль загорелся, водитель ранений не получил.