Происшествия 13 марта 2023, 15:33 Житель Волновахи погиб при обстреле со стороны ВСУ Администрация Волновахи сообщила о гибели местного жителя при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили снаряды по центру города Волновахи Донецкой Народной Республики. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщил ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что снаряды прилетели в центр города. Предварительно известно об одном погибшем.

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Последний крупный обстрел Волновахи украинские боевики провели 5 марта, когда в городе проходили памятные мероприятия, посвященные годовщине гибели командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги. Один из снарядов попал в здание бывшей украинской комендатуры.

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На место обстрела прибыли следователи, чтобы зафиксировать атаку на гражданские объекты украинских боевиков. Правоохранители отметили, что снаряды упали в непосредственной близости к жилым домам и магазинам. Все осколки выпущенных ВСУ ракет они изъяли, чтобы отправить на экспертизу.

Правоохранители отметили, что в результате удара украинских боевиков никто не пострадал.