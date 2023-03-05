05 марта 2023, 17:14
Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи из HIMARS
Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела Волновахи в ДНР из РСЗО HIMARS
Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали место обстрела города Волноваха в Донецкой Народной Республике украинскими боевиками из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило РИА «Новости».
Следователи зафиксировали, что рядом находятся гражданские объекты: магазины, дом быта и жилые домовладения. Они изъяли осколки фрагментов ракет, которые отправят на экспертизу.
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«По предварительным данным, пострадавших на месте осмотра не имеется», — отметил представитель СК РФ.
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Украинские боевики обстреляли город со стороны населенного пункта Богатырь. Удар пришелся по пустующему зданию бывшей украинской комендатуры, где в этот момент проходили мероприятия, посвященные памяти Героя ДНР Владимира Жоги.
Утром в воскресенье ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами 155-миллиметрового калибра натовского образца. Семь боеприпасов выпустили из населенных пунктов Кураховка и Сухая Балка.
ДНР
ВСУ
Следственный комитет России
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