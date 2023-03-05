Общество 05 марта 2023, 15:40 Память погибшего в Волновахе Героя России Владимира Жоги почтили в ДНР Памятные мероприятия прошли в ДНР в годовщину гибели Героя России Владимира Жоги РИА «Новости»

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Год назад во время эвакуации мирного населения из Волновахи погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога. Он стал первым Героем Донецкой Народной Республики и Героем России. Сегодня в ДНР прошли памятные мероприятия.

Как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов, родные и сослуживцы Владимира Жоги пришли почтить его память на кладбище.

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После панихиды состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании центра беспилотников, который назвали в честь героически погибшего комбата «Спарты».

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Воспоминаниями о Владимире Жоге поделился в своем Telegram-канале временно исполняющий глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Из 28 прожитых лет восемь отдал на защиту Родины, служил ей верой и правдой», — написал он.

Владимира Жогу глава региона назвал горячим, бесстрашным и рисковым. Несмотря на свой молодой возраст, он был очень рассудительным.

«Он был надежным другом, верным соратником и отличным командиром. Батальон „Спарта“, которым он руководил, точно знал, что на Воху всегда можно положиться, и уверенно шел за ним в самый сложный бой» — добавил Пушилин.

Глава ДНР признался что боль от гибели Владимира Жоги не утихла до сих пор.

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года, когда обеспечивал выход мирных жителей Волновахи во время обстрела ВСУ. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя Российской Федерации посмертно.