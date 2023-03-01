Происшествия 01 марта 2023, 19:43 Житель ЛНР оборудовал в доме тайник с гранатометами МВД ЛНР: в доме жителя поселка Вергулевка нашли тайник с гранатометами и боеприпасами Telegram / Пресс-служба МВД

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Полицейские нашли в поселке городского типа Вергулевка тайник с двумя гранатометами, сотней патронов и другими боеприпасами, сообщило МВД Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции и Росгвардии изъяли автомат АКС-74, карабин, два гранатомета, три выстрела и пять пороховых зарядов к гранатомету. А также в тайнике хранились ствол к пулемету, более 100 патронов и 250 граммов пороха. По данному факту назначили проверку.

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На территории ЛНР не первый раз находят места хранения вооружения и боеприпасов. В конце января сотрудники МВД обнаружили схрон с иностранным вооружением. Выяснилось, что содержимое тайника хотели использовать для нужд диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

До этого бойцы Росгвардии при проверке территории в Троицком и Сватовском районах нашли схроны с боеприпасами и оружием. При вскрытии на месте обнаружили боеприпасы калибром 152 миллиметра «Краснополь», гранатомет и боеприпасы к нему.