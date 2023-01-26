Происшествия 26 января 2023, 08:39 Схрон с иностранным вооружением для диверсий нашли в ЛНР РИА «Новости»: на территории ЛНР найден тайник ВСУ с иностранным вооружением для диверсий

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На территории ЛНР найдено место хранения иностранного вооружения и боеприпасов, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

«Органами безопасности республики совместно с МВД обнаружен схрон с иностранным вооружением», — рассказал собеседник информагентства.

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По его словам, содержимое тайника предполагалось использовать для нужд диверсионно-разведывательных групп противника. Также источник РИА «Новости» описал найденные боеприпасы. Среди них — гранатометы шведско-британского и польского производства, мины и взрыватели к ним, патроны различного калибра. Их также создавали на зарубежных заводах.

Часть боеприпасов изъяли. Их дальнейшую судьбу собеседник информагентства не уточнил. Остальное вооружение, не подлежащие изъятию, уничтожили прямо на месте.

На этой неделе, 24 января, союзные силы обнаружили один из крупнейших схронов ВСУ со снарядами для «Градов». Он располагался в Херсонской области.